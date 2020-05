Rückkehr zum Normalbetrieb

So wollen die Parteien die Corona-Krise überwinden

Die SVP hat ihre politischen Themen für die Sondersession bekannt gegeben. Sie möchte schnellstmöglich wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Die übrigen Parteien stellen sich hinter die Landesregierung.

Die SVP schreibt in einer Mitteilung, die Gefährlichkeit der Pandemie sei anfänglich überschätzt worden. «Die prognostizierte Katastrophe ist nicht eingetroffen.» Mit einem Vorstoss verlangt die SVP deshalb, dass auch bei einer allfälligen zweiten Corona-Welle auf einen Lockdown verzichtet wird.

Die Personenfreizügigkeit ist laut der Fraktion weiter auszusetzen. Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie zuerst arbeitslose Schweizer einstellen. Weitere Gelder müssten zwingend den Weg übers Parlament nehmen. Die SVP wehrt sich auch gegen weitere staatliche Eingriffe, insbesondere bei den Geschäftsmieten, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Mieterlasse wären «nichts anderes als eine staatlich angeordnete Enteignung».

SP will auch bei Kurzarbeit vollen Lohn

Die SP dagegen stellte sich «voll und ganz» hinter die gesundheitspolitischen Massnahmen des Bundes. Hinsichtlich der geplanten Unterstützung des Luftfahrtsektors forderte die Fraktion in einer Mitteilung strikte Bedingungen im Sozial- und Umweltbereich für die Betriebe.

Die SP fordert angesichts der Krise spezielle Massnahmen zur Stärkung der Kaufkraft. So sollten bei Kurzarbeit für alle Einkommen bis zum Medianlohn hundert Prozent des Lohns garantiert werden.

FDP zieht Lehren aus der Krise

Auch die FDP stellte sich klar hinter die Kredite des Bundesrats. Damit könnten die notwendigen Gelder zur Bewältigung der Krise bewilligt werden, teilte die Partei mit. Daneben zogen die Freisinnigen erste Lehren aus der Krise. Sie forderten den Bundesrat dazu auf, die Erneuerung des Mobilfunknetzes und die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben wie auch gezielt in Forschung und Entwicklung zu investieren

Die Mitte-Fraktion aus CVP, EVP und BDP will angesichts der konjunkturellen Herausforderungen an den Bestimmungen rund um die Schuldenbremse schrauben. Daneben setzt sich die Fraktion in der Bewältigung der Krise mit Vorstössen für eine Stärkung des Gesundheitswesens etwa durch eine raschere Digitalisierung, eine nachhaltige Wirtschaft und die Stärkung der politischen Rechte ein.