Nach fast vier Monaten im Lockdown durften am Montag die Schweizer Gastronomen endlich wieder Gäste in ihren Lokalen begrüssen. Zwar sind die Innenräume für die Kunden weiterhin Tabu, Terrassen und Aussenbereiche sollen aber zum Essen, Trinken und Verweilen einladen.

Terrassen kaum rentabel

Trennwände und Privatveranstaltungen

«Durch die Vorgaben des BAG verlieren die meisten Betriebe mindestens einen Drittel der Terrassen-Kapazitäten», sagt Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern. Damit sich die Terrassen trotzdem rentieren, seien die Gastronomen gezwungen, ihre Aussenbereiche so gut zu füllen wie möglich. Laut den neuen Regeln dürfen maximal vier Personen am selben Tisch sitzen und zu anderen Gästen muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. «Ich rate den Wirten mit durchsichtigen Trennwänden an den Tischen zu arbeiten», erklärt Stöckli. So könnte man mit mehr als vier Personen und sogar fremde Partien an denselben Tisch setzen, ohne das Gesetz zu brechen.