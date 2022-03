«Reine Panikmache» – Firmen wollen mit der Kriegsangst der Schweizer Kasse machen

Der Brief der Firma ist an die «gesamte Bevölkerung» adressiert.

Mit einem Brief fordert eine Firma die Bevölkerung auf, einen Notvorrat anzulegen, und bietet dabei Unterstützung an.

Die russische Invasion in der Ukraine macht Angst. Die Menschen in der Schweiz sind besorgt, dass der Krieg näher kommt. Manche frischen deshalb schon ihren Notvorrat auf .

Auch News-Scout D.* machte sich plötzlich Sorgen, ob es bald losgeht in der Schweiz. Denn seine Nichte teilte im Familienchat einen Brief, adressiert an die «gesamte Bevölkerung der Einwohnergemeinde». In dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, steht, dass der Notvorrat präsenter denn je sei.