Neue Smartphone-Bank - So wollen Postfinance und Swissquote gegen Revolut antreten

Eigene Kryptowährung

Pro Einkauf oder Trade gibts Swissqoins

Gleichzeitig mit der Mobile-Banking-App hat Yuh am Dienstag auch eine eigene Kryptowährung vorgestellt. Der Swissqoin soll die Loyalität der Yuh-Community fördern. Mit jedem Einkauf mit der Debitkarte, jedem Trade oder dem Werben von neuen Kunden erhalten die Nutzerinnen und Nutzer Swissqoins. Jeder Swissqoin hat mit Lancierung einen Wert von einem Rappen. Monatlich zehn Prozent des Umsatzes aus den Subscriptions lässt Yuh in den Swissqoin einfliessen, versichert Yuh-CEO Markus Schwab. Zudem ist der eigene Krypto-Token auf 200 Millionen beschränkt, sein Wert kann also nur steigen. «Je mehr Yuh-Kunden die Community umfasst, desto mehr steigt der Wert der Swissqoins», sagt Schwab. Der Finance-Experte und Moneyland-Chef Benjamin Manz hält den Swissqoin allerdings eher für einen Marketing-Gag, wie er zu 20 Minuten sagt. «Swissqoin sollte sicher nicht der einzige Grund sein, weshalb Sie sich für das neue Angebot entscheiden», so Manz.