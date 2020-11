Schweizer lassen sich zu wenig auf Corona testen, so nehmen die Testzahlen seit November ab. Der nationale Durchschnitt der Positivitätsrate liegt aktuell bei über 20 Prozent. Der Zielwert gemäss Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollte bei 5 Prozent liegen.

Viele Personen würden durch die relativ lange Quarantänedauer von 10 Tagen abgeschreckt. «Man könnte sich durchaus überlegen, die Quarantäne unter gewissen Bedingungen, kombiniert mit wiederholtem Testen, zu verkürzen», so Fehr. «Diese Debatte wurde bereits im Oktober von der Taskforce begonnen, schlief aber wieder ein. Nun sollten wir den Ball noch einmal aufnehmen und schauen, was die Forschung beitragen kann.»

Auch in den Kantonen mache sich die «Furcht» vor der Quarantäne bemerkbar, wie Tobias Bär, Sprecher der Gesundheitsdirektorenkonferenz bestätigt.

Schweiz hat verglichen mit Ausland kürzere Quarantänedauer

Die Isolations- und Quarantänepflicht seien nach wie vor effiziente Massnahmen, Infektionsketten zu unterbrechen. Laut Bär befindet sich die Schweiz mit einer Quarantänedauer von zehn Tagen im internationalen Vergleich eher am unteren Rand. Berechnungen von Epidemiologen der ETH zufolge ist das Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen dann am höchsten, wenn die Quarantäne nach sieben Tagen endet, sofern ein Test am fünften Tag negativ ausfällt.