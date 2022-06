Nati-PK vor dem Portugal-Spiel: So wollen Yakin und Xhaka den ersten Sieg im Jahr 2022 schaffen

Gegen Portugal steht am Sonntag in Genf die vierte Partie in der aktuellen Nations-League-Kampagne an. Bisher gab es für die Nati drei Niederlagen, darunter die 0:4-Klatsche in Lissabon. Was sagen Trainer Murat Yakin und Trainer Granit Xhaka vor dem Spiel. Die Medienkonferenz live ab 16.30 Uhr.