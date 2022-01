Basel – «Schulen im Zentrum der Pandemie wie noch nie»

Jetzt hat der neue Basler Kantonsarzt Simon Fuchs das Wort. Er verweist auf Zahlen aus England und Frankreich, wo die Omikron-Welle bereits wieder zurückgeht, während in der Schweiz die Zahlen immer noch stark steigen würden. «Omikron stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten», so Fuchs. «Es wäre gut, wenn der Peak bald erreicht wäre.»