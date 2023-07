Videoanalyse: So wurde das Mysterium um die ausgebüxte Löwin beendet

Auch Jagd- und Wildtierspezialisten waren an der Suche beteiligt.

Die Polizei in Berlin hat die Suche nach einer vermeintlich entlaufenen Löwin für beendet erklärt. Ausgelöst wurde die gross angelegte Aktion durch ein Video, in dem eine Löwin vermutet wurde. Der Videoschnipsel machte am Donnerstag die Runde durch die sozialen Netzwerke.