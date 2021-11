Arina bei Zweipunktnull : «So wurde das Tanzen zu einem Job für mich»

Arina Luisa ist Shuffle-Tänzerin, Sängerin und Influencerin. Im Podcast Zweipunktnull erzählt sie, wie das Tanzen zu ihrem Beruf wurde und weshalb sie nicht so stolz auf ihr Tiktok-Profil ist. Host Stefan luchst ihr ausserdem noch ein Versprechen ab.

Doch Shuffle-Videos sind nicht das Einzige, was Arina so macht. Was noch dazu kommt erfährst du hier unten in der Folge. Als Zückerchen gibt es von Host Stefan noch ein Versprechen: Jede Person, die diese Folge hört kriegt ein Video von Arina, wie sie zu klassischer Musik shuffelt. Mal schauen, ob das klappt - trotzdem solltest du dir natürlich die Folge anhören. Danke, vielen Dank.