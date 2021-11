So wurde der Cupra Born ans Limit gebracht und optimiert

Langjährige Expertise genutzt

Laut Ekström besteht seine Rolle in diesem Prozess darin, «das Auto bis ans Limit zu fahren, um zu sehen, wie es reagiert, das Fahrgefühl zu testen und diese Details an die Ingenieure weiterzugeben.» Diesen Wissenstransfer findet auch der Spanier Jordi Gené wertvoll: «Als Rennfahrer kommen wir aus einer Welt, in der es kaum Unmögliches gibt. Daher können wir eine andere Art von Mentalität einbringen, um Fahrzeuge spannender und besser zu machen.» In der Anfangsphase der Entwicklung testeten die Fahrer den Born auf trockenem, nassem und vereistem Asphalt, auf Schotter, Schnee, unbefestigten Strassen und glatten Oberflächen. «Wir haben sichergestellt, dass die Fahreigenschaften überall präzise und ausbalanciert sind», erklärt Ekström. Deshalb reiste er auch nach Lappland, um einige Tests auf einem zugefrorenen See durchzuführen.