Der Ostschweizer Miran S. (Name geändert) ist voller Hass auf Muslime. 2019 kündigte der damals 17-Jährige in den sozialen Medien an, dass er «all diese Muslime töten» wolle. Der Teenager ist in Online-Chats aktiv, in denen sich Rechtsextreme tummeln. Zum Attentat von Christchurch, bei dem im März 2019 in zwei Moscheen in Neuseeland 51 Muslime ermordet wurden, schrieb er: «Irgendwann möchte ich das Gleiche in der Schweiz tun.»