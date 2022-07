Russland : So wurde die leidende Eisbärin von der Konservendose im Maul befreit

Eine Bärin, die sich im russischen Dikson ihre Zunge in einer Konservenbüchse verfangen hatte und deswegen nicht mehr fressen konnte, wurde von Experten vor dem sicheren Tod gerettet. Nun erholt sie sich bei frischem Fisch von ihren Leiden.

Federal Service for Supervision of Natural Resources

Die Konservendose hatte sich fest in der Zuge des Tieres verfangen.

Die bereits stark entkräftete Bärin hatte sich in ihrer Not dem Haus eines Bewohners von Dikson genähert und ihn auf tierische Art angefleht, sie von einer Konservendose zu befreien, in der ihre Zunge feststeckte. Als die Story bis nach Moskau drang, machte sich ein Team von Tierärzten und Rettern auf den Weg, um der Bärin zu helfen.