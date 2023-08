Gran Turismo: Bener wurde vom Hobby-Gamer zum Rennfahrer

1 / 6 Rolf Ueltschi (Mitte) qualifizierte sich 2012 für die «GT Academy», wo er von Sébastien Buemi gecoacht wurde.

GT Academy Der Berner Oberländer landete am Ende auf dem vierten Platz. GT Academy Archie Madekwe (links) spielt im Film «Gran Turismo» den ehemaligen Gamer Jann Mardenborough. Gordon Timpen

Darum gehts Der neue Kinofilm «Gran Turismo» zeigt den Aufstieg von Gamer Jann Mardenborough zum Rennfahrer.

Der Berner Oberländer Rolf Ueltschi schaffte ebenfalls von der Konsole in ein Cockpit.

Er erzählt von seinen Erfahrungen auf der Rennstrecke von Silverstone.

Jann Mardenborough hat das geschafft, wovon Millionen Hobby-Gamerinnen und -Gamer auf der ganzen Welt träumen. 2011 nahm der Brite an der «GT Academy» teil, ein von Nissan und Sony ins Leben gerufenes Programm mit dem Ziel, «Gran Turismo»-Spielende hinter das Lenkrad eines richtigen Rennautos zu bringen. Dabei setzte sich der damals 19-jährige Mardenborough gegen 90’000 Teilnehmende durch.

Der Lohn: ein Nissan-Cockpit beim 24-Stunden-Rennen von Dubai. Bis heute ist der mittlerweile 31-Jährige in verschiedenen Rennserien unterwegs. Zu seinen grössten Erfolgen zählt unter anderem ein 3. Platz beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2013. Die verrückte Lebensgeschichte von Mardenborough ist nun erstmals verfilmt worden, «Gran Turismo» läuft seit vergangenem Donnerstag in den Schweizer Kinos.

«Kann nicht einfach auf Neustart drücken»

Beim Schweizer Rolf Ueltschi fehlte nur wenig, um denselben Karriereweg wie Mardenborough einzuschlagen. Auch er schaffte es 2012 ohne echte Rennerfahrung an die «GT Academy», nachdem er sich an der Konsole in diversen Qualifikationsrunden hatte durchsetzen können. Gecoacht von Ex-Formel-1-Fahrer Sébastien Buemi durfte der Berner Oberländer anschliessend in Silverstone zum ersten Mal in einem richtigen Rennwagen Platz nehmen.

«Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen Rennsimulation an der Konsole und einem richtigen Rennwagen», sagt Ueltschi zu 20 Minuten. «Das Lenkrad, die Bremspunkte, das Verhalten des Autos – vieles ist genau gleich.» Die Hauptunterschiede seien vor allem die physischen Aspekte und die auf den Körper wirkenden G-Kräfte. «Und du kannst in der echten Welt nicht einfach auf Neustart drücken», so der heute 43-Jährige.

Unter den 36 Teilnehmenden aus ganz Europa schafft er es damals unter die letzten sechs und fährt in einem Entscheidungsrennen um ein Nissan-Cockpit. Dort landet er – im Gegensatz zu Vorjahressieger Mardenborough – auf Platz vier und verpasst die Erfüllung seines grossen Traums knapp.

Motorsport-Karriere ohne finanzielle Mittel

Heute sei der Weg in den Rennsport für Gamer einfacher als noch vor elf Jahren. «Simulator-Fahrende finden heute eine breite Akzeptanz und werden auch regelmässig von Teams verpflichtet», sagt Ueltschi. «Das gibt Talenten ohne grosse finanzielle Mittel eine Möglichkeit, im Motorsport Fuss zu fassen.»

Noch heute fährt der Vertriebs- und Marketingleiter einer Bank regelmässig Hobbyrennen. «Seit ich damals zum ersten Mal in einen Rennwagen einsteigen durfte, bin ich süchtig», erzählt Ueltschi. Dass es für ihn mit der grossen Motorsport-Karriere nicht geklappt hat, bedauert er nicht. «Wahrscheinlich hat mir am Ende einfach ein klein wenig Talent gefehlt», so der Hobby-Gamer.