Passwort «Elisabeth» – So wurde J.M. (32) unwissentlich zum Laufburschen von Kriminellen

«Der Mann nannte sich Stefan und erkundigte sich, wie schnell ich an diversen Orten in der Schweiz sein könnte», sagt J.M. gegenüber 20 Minuten. Daraufhin wurde er aufgefordert, seinen Ausweis und Führerausweis abzufotografieren und dem vermeintlichen Arbeitgeber via Whatsapp zuzuschicken.

Passwort an der Türe: «Elisabeth»

Der Auftrag: An eine bestimmte Adresse in Wabern BE fahren, bei einer Frau K.* klingeln, an der Türe das Passwort «Elisabeth» nennen, die Ware annehmen und schlussendlich zu einer Adresse in Egerkingen SO bringen. An der Türe angekommen öffnete eine alte Frau die Türe und händigte M. einen Umschlag aus, nachdem dieser das vereinbarte Wort nannte. «Sie war total verängstigt, das sah man ihr an. Ich spürte, dass etwas nicht stimmte», sagt M. Daraufhin verständigte er die Polizei.