Verletzungen bremsten Karriere - So wurde Kariem Hussein vom Europameister zum Doping-Sünder

1 / 7 2014 wird Kariem Hussein an der Heim-EM in Zürich sensationell Europameister. freshfocus Der Ostschweizer wird sofort zum Liebling des Schweizer Leichtathletik-Publikums. freshfocus An den Sports Awards wird er zum Newcomer des Jahres gewählt. Andreas Meier/freshfocus

Darum gehts Kariem Hussein ist wegen eines positiven Dopingtests für neun Monate gesperrt worden.

2014 wurde der Schweizer Europameister über 400 Meter Hürden.

Immer wieder warfen Verletzungen den studierten Mediziner zurück.

Am 14. August 2014 ist Kariem Hussein ganz oben angelangt. An der Heim-EM in Zürich läuft der Schweizer praktisch aus dem Nichts zum Europameister-Titel über 400 Meter Hürden. Der charismatische Ostschweizer ist plötzlich das Aushängeschild der Schweizer Leichtathletik. In den kommenden Monaten etabliert sich der Hürdenläufer in der erweiterten Weltspitze.

2015 sorgt er – wieder im Letzigrund – für den ersten Schweizer Sieg bei Weltklasse Zürich seit 14 Jahren. Ein Jahr später holt er an der EM in Amsterdam die Bronzemedaille. Es sollte die bislang letzte für Hussein bleiben. Auch weil der zu diesem Zeitpunkt angehende Arzt immer wieder von Verletzungen ausgebremst wird.

Verletzungen stoppen Karriere

An den Olympischen Spielen in Rio 2016 scheitert Hussein verletzungsbedingt bereits im Vorlauf. Anfang 2018 erleidet der Hürdenläufer im Training in Südafrika einen Muskelfaserriss. Auch für die Europameisterschaft in Berlin muss er einige Monate später Forfait geben. An der WM 2019 in Doha wird Hussein im Vorlauf enttäuschender Sechster und scheidet aus. Immerhin, beruflich läufts Hussein deutlich besser. Im Herbst 2018 schliesst er sein Medizin-Studium erfolgreich ab.

Nach schwierigen Jahren zeigte die Formkurve des dreimaligen Schweizer Leichtathleten des Jahres zuletzt wieder steil nach oben. Bei den Schweizer Meisterschaften Ende Juni bleibt Hussein nur knapp vier Zehntel über seiner persönlichen Bestzeit aus dem Jahr 2017. Doch ausgerechnet nach seiner besten Leistung seit Jahren unterläuft Hussein ein folgenschwerer Fehler.

Unaufmerksamkeit mit Folgen

Nach eigenen Aussagen nimmt der frischgebackene Schweizer Meister nach seinem Lauf in Anwesenheit eines Doping-Kontrolleurs eine Lutschtablette zu sich. Diese enthält jedoch Inhaltsstoffe, die auf der Liste der verbotenen Substanzen stehen. Eine Unaufmerksamkeit, die dem ehemaligen Europameister eine neunmonatige Sperre einbringt und ihn die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio kostet.

Mit dieser Videobotschaft erklärt sich Hürdenläufer Kariem Hussein. Youtube/kariemhussein

Seine Nagelschuhe an die Wand hängen, will der inzwischen 32-jährige Hussein aber noch nicht. «Die, die mich kennen, wissen, dass die Reise weitergeht», teilt der Schweizer in einer emotionalen Videobotschaft mit. Die neunmonatige Dopingsperre dürfte die wohl grösste zu überquerende Hürde in Husseins Karriere werden.