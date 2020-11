Die Top Drei der wertvollsten Objekte präsentierte sie live in der «Morning Show» auf 20 Minuten Radio – und jetzt hier (Bildmaterial dazu gibts in der Diashow).

Platz 3: Barbie No. 1

Platz 2: «Pokémon»-Sammelkarte von 1999

Platz 1: Der erste Comic, der Superman erwähnt

«Im Jahr 1938 kaufte sich ein Mann aus West Virginia für magere 10 Cent einen Comic», erzählt Vania. «Das Heft verbrachte ganze vierzig Jahre in einer Holzkiste, bevor es seinen Weg auf Ebay gefunden hatte.» Der damalige Besitzer bot die Ausgabe ursprünglich für 99 Cent an, «doch nur innert drei Minuten katapultierte sich der Auktionspreis auf eine Million US-Dollar hoch». Warum? Experten glauben, dass «Action Comics No. 1 (1938)» als erster Comic überhaupt «Superman» erwähnt. Am Ende wechselte das Heft für sage und schreibe 3,2 Millionen Dollar den Besitzer. Heute entspräche das etwa 2,9 Millionen Schweizer Franken.