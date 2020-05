Mietzinsreduktion

So zahlst du in der Krise weniger Miete

Kurzarbeit, weniger Lohn und kaum Geld für die Miete? Der Vermieter könnte eine Mietzinsreduktion gewähren. Der Mieterverband gibt Tipps, wie das Verhandlungsgespräch erfolgreich verlaufen könnte.

In der Corona-Krise wird wegen Lohnausfällen in vielen Haushalten das Geld für die Miete knapp.

Die Corona-Krise verschärft die finanzielle Situation vieler Haushalte. Besonders betroffen ist, wer sich schon vor der Pandemie knapp über der Armutsgrenze halten konnte und nun wegen Kurzarbeit weniger Lohn erhält. Seit Ende April melden sich immer mehr auf Unterstützung angewiesene Personen bei Caritas, wie das Hilfswerk mitteilt. Viele wüssten nicht, wie sie am Monatsende die Rechnungen und die Miete bezahlen sollen.

An Vernunft des Vermieters appellieren

«Der Bundesrat hat kein Gehör für Mieter», sagt auch Natalie Imboden, Generalsekretärin des Schweizerischen Mieterverbands, zu 20 Minuten. «Das finanzielle Problem wird sich deshalb für viele noch vergrössern», so Imboden.

«Es ist unabhängig vom Mietvertrag, dass ich in der Krise die Miete nicht mehr zahlen kann», sagt Juristin Rebecca Joly vom Mieterverband. Deshalb gebe es aus juristischer Sicht gesehen keinen Grund für eine Mietzinsreduktion. Joly empfiehlt in Verhandlungen mit dem Vermieter, an dessen Vernunft zu appellieren. Denn eine kurzzeitige Mietreduktion sei für alle Parteien einfacher als die Folgen einer Kündigung.