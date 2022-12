Mit diesen Tricks zocken Wahrsager verzweifelte Menschen ab

Kartenleger Franz, Medium Paul, die hellsichtige Béatrice – in Dutzenden Inseraten in Lifestyle-Zeitschriften bieten Wahrsager ihre Dienste an. 20 Minuten hat «Medium Paul» gefragt, wie 2023 wird. Seine Antworten waren widersprüchlich und ausschweifend, das 25-minütige Gespräch kostete 62.50 Franken.

Standardsätze mit hoher Trefferquote

Problematisch könne das sein, wenn Kunden abhängig würden und sich finanziell ausbeuten liessen. Die meisten Wahrsager seien ethisch korrekt, aber einige wenige nicht, sagt Georg Otto Schmid. «Sie haben es darauf abgesehen, Kunden an sich zu binden und ihnen viel Geld abzuknöpfen.» Er höre oft von Fällen, in denen Kunden 10’000 Franken oder mehr verloren hätten. «In einem Fall hat jemand 100’000 Franken ausgegeben.» Vorsicht sei geboten, wenn jemand Angst vor der Zukunft schüre, etwa mit der Aussage, dem Kind werde etwas passieren, und dann ein magisches Ritual anbiete, mit dem das Unglück verhindert werden könne. Sehr lukrativ sei das Geschäft trotzdem nicht. Nur Mike Shiva habe richtig viel verdient damit.

Rund zehn Prozent glauben daran

Für Jens Schlieter, Religionswissenschaftler an der Universität Bern, ist Wahrsagerei im Bereich Religion anzusiedeln. «Kirchen verlieren derzeit massiv an Mitgliedern. Die Mehrheit der Bevölkerung zahlt den Kirchen kein Geld mehr, dafür geben viele Geld für anderes aus, beispielsweise für spirituelle Angebote.» Die Wissenschaft beantworte wichtige Lebensfragen oft nicht zufriedenstellend, sagt Schlieter. Auch deshalb würden sich die Leute dieser Ersatzreligion zuwenden.

Laut einer Studie von 2011 glaubten etwa zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung an Dinge wie Reinkarnation, Heilsteine und Astrologie. Heute seien es tendenziell mehr, doch vor allem seien die Angebote viel sichtbarer und «hoffähiger» geworden. «Auch Spitäler und Reha-Kliniken bieten heute Achtsamkeitsmeditation an, das wäre früher noch undenkbar gewesen. Und in der Innenstadt an bester Lage finden sich haufenweise Läden, die Steine, Heilerde und Ähnliches anbieten.»