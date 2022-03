Ukraine-Spendenaufruf von Cassis - «So zu handeln, ist mit unserer Neutralität vereinbar und solidarisch»

In einer Ansprache wendet sich Bundespräsident Ignazio Cassis an die Bevölkerung und ruft zu Solidarität mit der Ukraine auf.

Die Glückskette organisiert am Mittwoch, 9. März einen Nationalen Solidaritätstag zugunsten der ukrainischen Bevölkerung. In Partnerschaft mit der SRG wird zu Spenden aufgerufen, um «gezielte und qualitativ hochwertige humanitäre Hilfe» leisten zu können. Seit Beginn der Sammelaktion der Glückskette sind bereits über zehn Millionen Franken an Spenden eingegangen. Mit dem Anlass reagiere man auf das Ausmass der sich abzeichnenden humanitären Krise und die «überwältigende Welle der Solidarität» in der Schweiz.