Allein am Mittwoch stieg der Wert des Gamestop-Papiers um 150 Prozent. Die Aktie wurde reger gehandelt als die von Tesla. Innerhalb von zwei Wochen gab es ein Plus von 1000 Prozent. Investmentfirmen verbrannten dadurch in kürzester Zeit mehrere Milliarden US-Dollar und gingen fast pleite. Die US-Börse und Plattformen wie Robinhood setzten den Handel mit Gamestop zwischenzeitlich aus.

Was ist am Aktienmarkt passiert? Kann ich mich als Kleinanleger auch gegen die grossen Investment-Fonds behaupten? Und wie gross ist mein Risiko? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zum Börsen-Beben.

Was ist passiert?

Die auf Leerverkäufe spezialisierte Analysefirma Citron Research gab vergangene Woche eine Verkaufsempfehlung für die Gamestop-Aktie ab. Die Börse spekulierte schon länger auf den Niedergang des Ladens – es flossen mehr Leerverkäufe (s. Box) von Gamestop-Aktien, als es entsprechende Wertpapiere gibt. Das löste heftige Empörung bei den Anhängern des Computerspielhändlers aus. Sie riefen in Reddit-Foren zum «Klassenkampf» gegen die Investmentfirmen auf. Der Schwarm verabredete Aktienkäufe und trieb so den Kurs nach oben. Ziel war, die Leerverkäufer aus dem Markt zu drängen.

Wie verlief der Klassenkampf?

Können die Grossinvestoren nichts tun?

Wenn ein Investor für seinen Fonds Geld bei einer Bank ausgeliehen hat, setzt diese eine Deadline, damit der Kredit gedeckt ist. «Dann ist der Leerverkäufer gezwungen, die Aktie zurückzukaufen», so Geissbühler. So haben Hedge-Fonds laut Berichten bereits über 6 Milliarden US-Dollar verloren. Melvin Capital geriet in Schwierigkeiten und brauchte eine Hilfe von Investoren in der Höhe von 2,75 Milliarden Dollar. Weitere könnten laut Geissbühler folgen.