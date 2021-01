1 / 5 Der Selecta-Automat am Bahnhof in Aesch BL fällt immer wieder Vandalen zum Opfer. Facebook Die Facebook-Community der Gemeinde wundert sich mittlerweile nicht mehr darüber: «Der ist irgendwie immer kaputt», heisst es dort. Facebook Die Anwohner rund um den Bahnhof haben jedoch nicht nur mit Vandalismus zu kämpfen. So kommentieren mehrere, dass es stets zu Lärmstörungen und Littering käme. Facebook

Darum gehts Anwohner klagen auf Facebook über Lärm und Vandalismus am Bahnhof Aesch.

Ein Selecta-Automat wurde bereits mehrfach schwer beschädigt und ausgeräumt.

Die Klagen drange bislang nicht bis zur Gemeinde durch und auch der Polizei ist der Bahnhof nicht als Hotspot bekannt.

«Chaos am Bahnhof, kaputte Selecta Automaten und praktisch jeden Tag liegen Dosen und Alkflaschen herum», regt sich ein User in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Aesch BL, wenn…» über die Zustände am Bahnhof der Gemeinde auf. Der Post sorgt für Gesprächsstoff. Mehrere Anwohner, die unter der Situation leiden, machen im Ärger Luft.

Es seien vor allem Jugendliche, die sich am Bahnhof treffen würden, wobei es oft zu Lärm, Littering und Vandalismus käme. Er wohne selbst gegenüber, schreibt ein Anwohner. «Ich bin schon etliche Male aktiv geworden, aber irgendwie ist es der Gemeinde egal, was dort passiert.» Ein anderer berichtet, er sei erst vor kurzem an die Bahnhofstrasse gezogen und «hätte es nie für möglich gehalten, dasss es in einem 10’000 Einwohner-Dorf so heftig zu und her geht.»

Viele User monieren, dass die Polizei kaum etwas dagegen unternehme und vor allem beim Bussen-Verteilen rigoros sei und weniger mit den «Aggro-Typen», die am Bahnhof abhängen.

«Der ist irgendwie immer kaputt»

Eine beliebte Zielscheibe der Aggressionen der Jugendlichen sei einer der Selecta-Automaten am Bahnhof, wie eine Nutzerin schreibt: «Sobald er geflickt ist, machen sie ihn wieder kaputt.» Dabei würde jeweils auch der gesamte Inhalt entwendet werden.

Sarina Künzli, Sprecherin von Selecta Schweiz, erklärt auf Anfrage von 20 Minuten, dass es in der ganzen Schweiz immer wieder zu Fällen von Vandalismus an den Automaten kommt. «Natürlich ist es so, dass einige Standorte anfälliger sind als andere. Explizit dieser Automat in Aesch fiel schon öfters dem Vandalismus zum Opfer», sagt sie.

Gemeinde hat keine Beschwerden erhalten

So bestätigt Adrian Gaugler, Sprecher der Baselbieter Polizei, dass es im Anfangs Januar zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung am Automaten gekommen ist. Ansonsten sei der Bahnhof Aesch jedoch nicht als Hotspot bekannt.