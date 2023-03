Hochdeutsch wie die Deutschen wird in der Schweiz oft abgelehnt

Einen Grund dafür liefert der ehemalige Sport- und «Benissimo»-Moderator Beni Thurnheer: «Schweizer Moderatorinnen und Moderatoren streben an, möglichst akzentfrei Hochdeutsch zu sprechen. Sobald sie es aber zu gut können, gefällt es dem Publikum nicht mehr.» Sie würden kritisiert und teils aufgefordert, ihre Sendung abzugeben, so Thurnheer.

Publikum würde gerne «die Heimat» hören

Martin Ebel stammt ursprünglich aus Deutschland und ist als Kritiker in der SRF-Literaturrunde aktiv – wo er sein akzentfreies Deutsch spricht. «Auch die Moderatorin Nicola Steiner spricht ihr deutsches Hochdeutsch. Es leben und arbeiten so viele Deutsche in der Schweiz, ich finde nicht, dass sie sich sprachlich verbiegen müssen», so Ebel.