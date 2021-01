Social Distancing in den Bergen: Auch dort wurde es zum Thema.

Steve Last

Handydaten ergaben, dass Social Distancing im Herbst/Winter abgenommen hat: Das Covid-19-Testzentrum des Universitätsspitals Basel (USB) am 25. November 2020. 20 Minuten/Steve Last

Waren es 15 bis 20 Kilometer im Frühjahr, waren es in der zweiten Welle im Schnitt 30 bis 35 Kilometer.

Will heissen, dass sich nach den Lockerungen im Sommer, im Herbst und Winter nicht viel verändert hat. In Zahlen bedeutet das, dass wir im Schnitt 30 bis 35 Kilometer pro Tag zurückgelegt haben. Dies zeigten Handydaten von 2561 Personen im Alter von 15 bis 79 Jahren. Der Kanton Zürich hatte beim Forschungsinstitut Intervista ein entsprechendes Monitoring in Auftrag gegeben.