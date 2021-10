Orgienskandal in Italien – Social-Media-Guru von Matteo Salvini bestellte Gay-Escorts und Drogen

Bei e iner Hausdurchsuchung Mitte August beschlagnahmte die Polizei bei Morisi 1,31 Gramm Kokain, versteckt in einem Buch . Zudem entdeckten sie Kokainreste zwischen zwei Keramikplatten. Auch eine kleine Flasche mit 125 Milliliter GHB w urde in dem Moment sichergestellt.

Der Social-Media-Chef von Italiens rechtspopulistischen Lega-Vorsitzenden Matteo Salvini steckt in der Bredouille. Vor einigen Tagen hatte sich Luca Morisi mitten im Wahlkampf für die Kommunalwahlen und völlig überraschend «aus familiären Gründen» zurückgezogen, dann kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Verona gegen ihn wegen Drogenhandel ermittelt. Die offizielle Information ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs: Italienische Medien deckten auf, dass Morisi wohl in einer Sexo rgie mit zwei rumänischen Männern verwickelt war.

Wem gehört das GHB?

Der Alarm i n der Nacht auf den 14. August führte die Polizei zum Palazzo Moneta in Belfiore, dem Wohnsitz von Luca Morisi. Bei e iner Hausdurchsuchung beschlagnahmten die Beamten 1,31 Gramm Kokain, versteckt in einem Buch . Zudem entdeckten sie Kokainreste zwischen zwei Keramikplatten. Auch eine kleine Flasche mit 125 Milliliter GHB – auch Liquid Ecstasy genannt – w urde in dem Moment sichergestellt.

Matteo Salvini steht hinter seinem Ex-Social-Media-Chef – noch

Für Salvini kommen die Enthüllungen zu einem schlechten Zeitpunkt, stehen doch am kommenden Sonntag Kommunalwahlen in Italien an, etwa in den Grossstädten Rom, Mailand, Turin und Neapel. Die Lega war bei Umfragen zuletzt nicht mehr stärkste Kraft unter den Rechtsparteien.