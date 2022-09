Angst vor Crash: Social Media in Aufruhr – wieso holt der Vatikan seine Vermögenswerte zurück?

Papst Franziskus will, dass nur noch die Vatikanbank die Finanzgeschäfte des Heiligen Stuhls in Höhe von rund zwei Milliarden Franken tätigt. Er verlangt dabei Transparenz und Hierarchie, um die Anforderungen der internationalen Geldwäschebekämpfung erfüllen zu können. Zudem will er die Investitionen an der Soziallehre der Kirche ausrichten: Verboten sind unter anderem Hochfrequenzhandel, Wetten auf Leerverkäufe, Investitionen in Pornografie, Prostitution, Glücksspiel und Waffen. Cristian von Angerer, Head of Investing und CIO des Schweizer Vermögensverwalters Inyova, findet es positiv, dass sich die Vatikanbank nach Skandalen einen besseren Überblick über das eigene Vermögen verschaffen will. Damit folge Papst Franziskus einem weltweiten Trend: Immer mehr Anlegerinnen und Anleger forderten mehr Transparenz und setzten auf nachhaltige Geldanlagen.