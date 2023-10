Social Media: Influencerin Simsallagym wird bei den Swiss Influencer Awards belästigt

Simona Coppola aka Simsallagym wurde an den Swiss Influencer Awards belästigt.

Ihre Erfahrung teilte die junge Frau in den sozialen Medien. Ihre Botschaft: «Wehrt euch! Ihr habt einen respektvollen Umgang verdient.»

Die Aargauerin Simona Coppola (22), besser bekannt als Influencerin Simsallagym, machte an den Swiss Influencer Awards eine befremdliche Erfahrung: Während sie ein Interview gab, machte ein Mann mit seinem Smartphone Nahaufnahmen ihres Gesässes. Mit einer Freundin ist Coppola auf den Mann zugegangen und konfrontierte ihn.

Einen Tag nach der Veröffentlichung des Videos spricht die 22-Jährige mit 20 Minuten. Sie sagt: «Ich habe mich in diesem Moment sexualisiert gefühlt und wollte mir das nicht gefallen lassen.» Dass das Fotografieren an diesem Event gestattet sei, rechtfertige solche Aufnahmen nicht. «Dieses Verhalten war offensichtlich unangebracht», so Coppola und betont, dass es derartige «Fotografen» überall gibt.