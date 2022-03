Filmpreise 2022 – Social Media Nutzer mischen die Filmszene auf

2022 Oscar-Nominierungen auf Tiktok

Userinnen und User zeigen aber nicht nur ein Interesse am Festival in Cannes, sondern auch an den nahenden Academy Awards. Die 94. Verleihung der Oscars findet am 27. März in Los Angeles statt, aber auf Tiktok wird schon jetzt gefeiert. Mit dem Hashtag #oscarsathome teilen Creators Videos, in denen sie ihre Gewinner-Prognosen abgeben, ihre Reaktion zu den Oscar-Nominierungen teilen oder sich anderweitig kreativ mit der Filmsaison auseinandersetzen. Tausende von kreativen Videos wurden bereits auf der Plattform geteilt. Creator @basicstarterkit teilte zum Beispiel die Nominierung der in seinen Augen nervigsten Tiktoker. Mit seinem Tiktok erreichte er bisher über acht Millionen Views.