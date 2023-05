Hasbulla in seiner Heimat festgenommen

Authorities of Dagestan

Hasbulla und seine Freunde wurden im Anschluss an eine Hochzeit festgenommen.

Hasbulla reist als UFC-Botschafter immer wieder in die USA.

Im Anschluss an eine Hochzeit sollen sie mehrere Verkehrsdelikte begangen haben.

In den vergangenen Jahren wurde Hasbulla Magomedov zu einem Internetphänomen. Videos von ihm werden immer wieder zu weltberühmten Memes. Der 20-Jährige aus der russischen Teilrepublik Dagestan hat Millionen Follower auf seinen Social-Media-Kanälen. Hasbulla ist auch Botschafter der UFC. Nun hat die Polizei in Dagestan Berichten zufolge Hasbulla und einige seiner Freunde wegen Verstössen gegen die Verkehrsvorschriften festgenommen.

Nach Angaben der dagestanischen Innenbehörde fuhren Hasbulla und seine Freunde im Anschluss an eine Hochzeit auf die Strasse und behinderten andere Autofahrer. Die Gruppe wurde in Gewahrsam genommen und wegen Ordnungswidrigkeiten angeklagt. In seinen Videos auf Social Media zeigt sich Hasbulla immer wieder gerne mit schnellen Autos. Auch dort sind oft Verkehrsverstösse zu sehen.