In einem 15-minütigen Video wandte sich sich Social-Media-Star JoJo Siwa (17) Ende Januar an ihre Fans und feierte ihr Coming-out. Jetzt stellt sie ihren Follower*innen ihre Freundin vor.

Erst Ende Januar outete sich Social-Media-Star JoJo Siwa als Teil der LGBTQ-Community. Nun zeigt die 17-Jährige erstmals ihre Freundin. Anlässlich ihres ersten gemeinsamen Monats als Paar widmete JoJo ihrer neuen Flamme namens Kylie am Montag einen ausführlichen Instagram-Beitrag. Darin zeigt sie ihren 10,6 Millionen Follower*innen drei Turtel-Fotos sowie ein Video, in dem die zwei zu Justin Biebers «As Long as You Love Me» mitsingen.