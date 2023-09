Nathistyle schlägt neue Wege ein: Uni statt Tiktok

Influencerin Nathistyle befindet sich in ihrem ersten Semester an der Zürcher Hochschule der Künste.

Influencerin oder Influencer zu werden, ist der Traum vieler Jugendlicher. Manche wagen den Versuch, doch nicht alle erreichen mit ihrem Content genügend Menschen, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Zum kleinen Kreis von denen, die es hierzulande geschafft haben, darf sich Nathalie Sulser alias Nathistyle zählen. Die 22-Jährige ist vor allem bekannt für ihre Lifestyle-Comedy-Sketches auf Tiktok, wo sie rund 270’000 Followerinnen und Follower zählt. Weitere 38’000 Fans folgen ihr auf Instagram. Doch auf ihrem Social-Media-Erfolg will sie sich nicht ausruhen, sondern mit einem Studium in ihre Zukunft investieren.

Anfang Woche startete die junge Creatorin ihr Studium an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Dabei entschied sie sich, ihrer Passion, der Onlinewelt, treu zu bleiben, weshalb sie sich für den Lehrgang «Cast/Audiovisual Media» entschieden hat. Für Nathi war schon immer klar : «Wenn ich etwas studiere, dann etwas, das ich zu 100 Prozent will und auch zu mir passt». Im neuen Umfeld blüht sie bereits auf: «Wir lernten uns in der Klasse kennen. Alle sind extrem nett und ich fühle mich total wohl. Wir sind bereits wie eine kleine Family und ich freue mich auf die nächsten drei Jahre.»

«Als hätte ein Engel mir den Studiengang gezeigt»

Studieren würde Nathistyle nicht nur für ihre Karriere, sondern in erster Linie, weil sie die Thematik «wirklich interessiert». Mit einem Abschluss erhofft sie sich auch auf einer professionelleren Ebene in diesem Bereich ihr Wissen vertiefen und beruflich weiter Fuss fassen zu können. Ihre bisherigen Erfahrungen im Bereich Social Media habe sie sich hauptsächlich durch Youtube in Eigenregie oder den Austausch mit Creator-Freunden beigebracht. Mit dem Start ihres neuen Lebensabschnitts sei für sie ein Wunsch in Erfüllung gegangen. «Für mich eine klare 10 von 10», meint sie abschliessend.