Die Mehrheit der Fans freut sich über die Entlassung des 51-Jährigen. Ein Nutzer schreibt: «Ein erster Schritt in die richtige Richtung.» Von einem anderen heisst es: «Soeben ging ein Jubelschrei durch ganz Basel.» Oft fällt auf Twitter der Begriff eines Missverständnisses. Teilweise bedanken sich die Fans auch bei Sforza für seine Arbeit. «Danke für deinen Einsatz, aber es hat nicht sollen sein», so ein User. In der Kommentarspalte von 20 Minuten heisst es: «Das war leider nötig.»

Schlusslicht im Jahr 2021

Sforza stand in den vergangenen Wochen immer wieder im Mittelpunkt. Der FC Basel steht in der Liga derzeit auf dem fünften Platz und droht zum ersten Mal seit über 20 Jahren nicht in Europa zu spielen. In der Super League-Tabelle für das Jahr 2021 liegt man gar am Tabellenende. Nur noch sieben Punkte trennen die Basler von einem Relegationsplatz. Allerdings: Auf Platz 2 sind es nur zwei Punkte. In der letzten Woche wurde Sforza ausserdem beschuldigt, einen Journalisten bedroht zu haben und wurde für die Suspendierung von Captain Valentin Stocker, der gegen Vaduz in der Startaufstellung stand, auch kritisiert.