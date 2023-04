München: CSU-Chef Söder möchte sein AKW in Eigenregie weiterbetreiben

Bayern wolle zudem als Vorreiter in die Forschung zur Kernfusion einsteigen, sagte Söder.

Solange die Krise nicht beendet und der Übergang zu erneuerbaren Energien nicht gelungen sei, «müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen», so Söder.

Der Ministerpräsident von Bayern will seine AKW in Landesregie weiterbetreiben.

Er möchte bayerische AKW in Landesregie weiterbetreiben.

Die Stromproduktion aus Atomenergie ist nach sechs Jahrzehnten in Deutschland beendet.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will Atomkraftwerke, wie den Samstagnacht abgeschalteten Meiler Isar 2, in Landesverantwortung weiterbetreiben und verlangt vom Bund daher eine Änderung des Atomgesetzes. Bayern fordere vom Bund «eine eigene Länderzuständigkeit für den Weiterbetrieb der Kernkraft», sagte Söder der «Bild am Sonntag». Solange die Krise nicht beendet und der Übergang zu erneuerbaren Energien nicht gelungen sei, «müssen wir bis zum Ende des Jahrzehnts jede Form von Energie nutzen».