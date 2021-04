Wahlkampf eröffnet : Markus Söder und Armin Laschet wollen beide Bundeskanzler werden

Beide erklärten am Sonntag, dass sie bereit sind, die Nachfolge von Angela Merkel anzutreten.

Die Frage der Kanzlerkandidatur der Union wird zum offenen Machtkampf zwischen CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder. Beide erklärten am Sonntag in einer Klausurtagung der Fraktionsspitze ihre Bereitschaft zur Übernahme der Kandidatur, wie AFP von Teilnehmern der Sitzung erfuhr. Eine Entscheidung fiel am Sonntag noch nicht; ein Gespräch der beiden Parteichefs habe noch kein Ergebnis gebracht, hiess es.