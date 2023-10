Sölden: Hier wird in zehn Tagen Ski-Weltcup gefahren

In zehn Tagen gehts bereits los: Mit den Riesenslalom-Rennen der Frauen (28. Oktober) und Männer (29. Oktober) startet der Ski-Weltcup in die neue Saison. Rund um die Piste im österreichischen Sölden soll ausreichend Schnee liegen, gibt Weltverband FIS am Donnerstag bekannt. Wie auch in anderen Bergregionen Europas herrschten rund um den Söldner Rettenbachgletscher zuletzt überdurchschnittlich hohe Temperaturen.