Ermordung von Haitis Präsident : Söldner hatten Verbindungen zu US-Behörden

Ein haitianischer Arzt aus Florida soll den Mord am Präsidenten seiner Heimat in Auftrag gegeben haben. Derweil ist bekannt geworden, dass einige der am Anschlag Beteiligten für die amerikanische DEA und wohl auch fürs FBI arbeiteten.

1 / 6 Haitis Polizei zufolge waren insgesamt 21 Kolumbianer in das Attentat verwickelt. 18 von ihnen wurden gefasst und drei von Sicherheitsbehörden getötet. Die meisten seien ehemalige Soldaten. REUTERS Man zeigte der Presse auch die verwendeten Waffen, Mobiltelefone … REUTERS … und Pässe. REUTERS

Darum gehts Der mutmassliche Drahtzieher des Mordes an Präsident Jovenel Moïse wurde festgenommen.

Es handelte sich um einen 63 Jahre alten haitianischen Arzt, der im US-Bundesstaat Florida wohnt.

Auch wurde bekannt, dass einige der am Anschlag beteiligten Söldner einst für die USA arbeiteten.

Die Spekulationen rund um den Mord am haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse nehmen nicht ab, fast täglich gibt es neue Wendungen. Jetzt teilt die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA in einer Email mit: «Einer der Verdächtigen bei der Ermordung des Präsidenten war ein Informant für die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA».

Der Mann habe sich an die DEA gewandt und deutlich gemacht, dass er zur Zeit des Anschlags auf den Präsidenten kein aktiver Informant gewesen sei. Man habe ihn dennoch aufgefordert, sich zu stellen, so die Behörde. Zudem sei man sich bewusst, dass einige Angreifer bei ihrer Attacke «DEA» gerufen haben sollen. Jetzt unterstrich die DEA laut Nachrichtenagentur Reuters: «Diese Personen haben nicht im Auftrag der DEA gehandelt.«

Auch FBI-Informanten involviert?

Auch CNN meldet, dass mehrere Beteiligte als Informanten für US-Behörden wie die Bundespolizei FBI gearbeitet hätten. Das FBI wollte dies nicht bestätigen.

Alles in allem herrscht weiterhin Unklarheit darüber, wer hinter dem Mord des haitianischen Präsidenten steckt. Im Visier der Polizei steht etwa Dimitri Herard, der Sicherheitschef des ermordeten Präsidenten. Er war vor dessen Tod offenbar mehrmals in Kolumbien, von wo einige der Attentäter stammen sollen. «Wir wissen, dass er nicht nur auf der Durchreise war, sondern einige Tage in Kolumbien verbracht hat», sagte der kolumbianische Polizeichef Jorge Luis Vargas. Bogotá und Port-au-Prince kooperierten bei den Untersuchungen.

Löchrige Theorie um «Möchtegern-Präsident aus Florida»

Polizeichef Vargas sagte, insgesamt 21 Kolumbianer seien in das Attentat verwickelt. 18 von ihnen wurden gefasst und drei von haitianischen Sicherheitsbehörden getötet. Die meisten seien ehemalige Soldaten. Geheimdienstliche Ermittlungen hätten ergeben, dass 19 der 21 Flugtickets, mit denen die Kolumbianer nach Haiti gekommen waren, von der Sicherheitsfirma CTU Security in Miami im US-Bundesstaat Florida gekauft worden waren.

Damit fiel das Augenmerk der Polizei auf den 63-jährigen Christian Emmanuel Sanon, der im Juni von Florida in die Karibikrepublik geflogen war. Der Arzt wurde am Sonntag verhaftet, nachdem zwei Festgenommene den Exil-Haitianer belastet hatten. So erklärten James Solages und Joseph Vincent, dass ursprünglich geplant gewesen sei, Präsident Moïse aus seiner Residenz zu entführen und in den Präsidentenpalast zu bringen. Anschliessend hätte der eingeflogene Doktor Sanon zum neuen Präsidenten ausgerufen werden sollen.

«Die Theorie um den Möchtegern-Präsidenten aus Florida ist mehr als löchrig», schreibt dazu die NZZ. So sei schwer zu erklären, wie Sanon, der in den USA keine ärztliche Zulassung und mehrfach Insolvenz angemeldet hatte, die vielen Söldner hätte bezahlen können.

Auge ausgestochen?

In den sozialen Netzwerken werden als die «wahren» Auftragsgeber neben Vertretern der Opposition auch Michel Martelly, Haitis früherer Präsident, der ehemalige Premierminister Laurent Lamothe oder der Unternehmer Dimitri Vorbe gehandelt. Für Spekulationen sorgt unter anderem auch, dass die Wächter des Präsidenten anscheinend keinen Widerstand leisteten.

Des Weiteren zirkulieren neue, unbestätigte Details zum Mord. So soll Präsident Moïse gefoltert und sein linkes Auge ausgestochen worden sein, was wiederum für eine Botschaft einer Bande sprechen könnte.

Diese haben seit der Ermordung des Präsidenten Hochkonjunktur, denn die Regierung ist ins Chaos gestürzt: Es gibt kein Parlament mehr, keinen Präsidenten, einen umstrittenen Regierungschef und eine schwache Polizei. Doch die Banden scheinen organisierter und mächtiger denn je.

Eskalierende Bandengewalt

Zwar konzentrierte sich die Gewalt auf die Hauptstadt Port-au-Prince, doch hatte sie Auswirkungen auf ganz Haiti: Sie legt die fragile Wirtschaft lahm, führt zur Schliessung der Schulen, überfordert die Polizei und stört den Kampf gegen die Corona-Pandemie. «Das Land hat sich in eine riesige Wüste verwandelt, in der uns wilde Tiere verschlingen», hiess es in einer Erklärung der Haitianischen Konferenz der Religiösen (CHR). «Wir sind Flüchtlinge und Exilanten in unserem eigenen Land.»

Vor kurzem stahlen Banden Zehntausende Säcke mit Zucker, Reis und Mehl, plünderten und setzten Häuser in der Hauptstadt in Brand. Tausende Menschen suchten daraufhin Zuflucht in Kirchen, auf Feldern im Freien und in einer grossen Sporthalle, wo die Regierung und internationale Geldgeber versuchen, sie mit Essen zu versorgen und langfristige Unterkünfte zu finden. Darunter sind auch Dutzende Versehrte des Erdbebens von 2010, die im Juni aus ihrem Lager fliehen mussten, nachdem Banden es in Brand gesetzt hatten.

Experten zufolge sind die Gewaltausbrüche die schlimmsten seit zwei Jahrzehnten – 2004 war eine zweite Friedensmission der Vereinten Nationen nach Haiti entsandt worden. Programme zur Eindämmung der Bandenkriminalität und ein Zustrom von Hilfsgeldern nach dem Erdbeben 2010 halfen, doch als das Geld versiegte und Hilfsprogramme ausliefen, begannen die Banden mit Entführungen und der Schutzgelderpressung von Läden und Vierteln, die sie unter ihrer Kontrolle hatten.

Von mächtigen Politikern finanziert

Die Banden werden teilweise von einflussreichen Politikern finanziert – eine Praxis, die vor kurzem sogar einer ihrer mutmasslichen Nutzniesser anprangerte: Jimmy Cherizier ist Ex-Polizist und Anführer der Bandenkoalition G9 Family and Allies. Er beklagte sich, das Land werde von gewissen Leuten als Geisel genommen: «Sie herrschen überall, verteilen Waffen in den dicht besiedelten Vierteln und spielen die Karte der Spaltung, um ihre Vorherrschaft auszubauen.»

Gleichzeitig warnte er: «Wir empfehlen allen, die versuchen, diesen Putsch auszunutzen, sorgfältig nachzudenken, ob sie die angemessene Lösung für die Probleme des Landes parat haben.» Zusammen mit anderen werde er Gerechtigkeit einfordern für Moïse: «Wir laufen uns gerade warm.» Die G9 ist eine von mindestens 30 Banden, die nach Einschätzung der Behörden fast die Hälfte von Port-au-Prince kontrollieren. Eine andere heisst «5 Seconds» — so lange brauchen die Mitglieder angeblich, um ein Verbrechen zu begehen, eine andere «400 Mawozo» — was mit «400 lahme Männer» übersetzt werden kann.

USA und UN um Truppen gebeten

Haitis Büro zum Schutz der Bürger forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Nationalpolizei zu unterstützen, die unfähig sei, der «Gangsterisierung des Landes wirksam zu begegnen». Aus Geldmangel habe die Regierung die USA und die UN um die Entsendung von Truppen gebeten, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, betonte Pierre: «Wir haben die Verantwortung, Chaos zu verhindern.» Die haitianische Polizei hat nach Behördenangaben rund 9000 einsatzfähige Beamte in einem Land mit mehr als elf Millionen Menschen. Experten zufolge werden mindestens 30’000 Polizisten benötigt.

US-Präsident Joe Biden forderte die politische Führung und Bevölkerung Haitis auf, angesichts der Krise «zusammenzukommen». «Die USA sind bereit, weiterhin Hilfe zu leisten», sagte Biden, ohne Details zu nennen. Haitis Bitte um die Entsendung von US-Truppen werde «untersucht».