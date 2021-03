Die italienische Rennfahrerin verunfallte kurz vor der Heim-WM in Cortina und verpasste diese. Nun will die 28-Jährige für den Saisonfinal in Lenzerheide wieder auf die Ski.

Was für eine Kämpfernatur : Sofia Goggia will 45 Tage nach Bruch im Knie auf die Piste zurück

Nur 45 Tage nach einem Bruch des seitlichen Schienbeinkopfes im rechten Knie will Sofia Goggia zurück auf die Ski. Das deutete sie auf Instagram an. Die Italienerin konnte wegen dieser Verletzung nicht an der Heim-WM teilnehmen.

Darum gehts Sofia Goggia erlitt kurz vor der Heim-WM einen Bruch im Knie.

Nun will die Italienerin nur 45 Tage danach wieder Skifahren.

Die 28-Jährige schielt auf den Gewinn des Abfahrts-Weltcups.

In diesem führt sie noch immer.

Beim Saisonfinal in Lenzerheide will sie darum an den Start gehen.

Wie bitter war das denn?! Sofia Goggia verletzte sich kurz vor der Heim-WM in Cortina, weil sie in Garmisch-Partenkirchen abseits der Rennpiste stürzte. So verpasste die 28-Jährige die gesamte WM – sie hatte sich einen Bruch des seitlichen Schienbeinkopfes im rechten Knie zugezogen. Das Saisonende schien unausweichlich, eine längere Regeneration unumgänglich. Doch nun lässt Goggia aufhorchen. Auf Instagram deutete sie an, dass sie gerade mal 45 Tage nach ihrem Sturz wieder zurück auf die Ski will.

Die Italienerin will versuchen, am Saisonfinal in Lenzerheide an den Start zu gehen. Grund für das erzwungene Comeback? Goggia macht sich noch Hoffnungen auf den Sieg im Abfahrts-Weltcup, es wäre ihr zweiter in dieser Disziplin. Und ihre Chancen stehen gut, denn sie liegt mit 480 Punkten noch deutlich vor den Schweizerinnen Corinne Suter (410) und Lara Gut-Behrami (383).