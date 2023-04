Sofia Richie: Tochter von Lionel Richie hat geheiratet Elliot

Das Paar traute sich im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes an der französischen Riviera.

In einem massgeschneiderten Brautkleid von Chanel schritt das Model an der Seite ihres Vaters zum Altar.

Sie haben Ja gesagt! Im Rahmen eines langen Hochzeitswochenendes haben sich Sofia Richie und Musikmanager Elliot Grainge (30) am Samstag die ewige Treue geschworen. Die romantischen Feierlichkeiten fanden im luxuriösen Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes an der französischen Riviera statt.

An der Seite ihres Vaters, Musiklegende Lionel Richie (73), schritt Sofia in einem massgeschneiderten Brautkleid von Chanel zum Altar. Die bodenlange Robe mit hohem Neckholderkragen und Muschelkanten am Saum, die durch Spitze ergänzt wurden, waren überall mit Spitze und Perlen verziert. Das Haar trug die Braut in einem Dutt zurückgebunden, in dem der Schleier sowie die lange Schleppe eingearbeitet wurden.