Gegen Ex Nick Loeb : Sofia Vergara gewinnt bizarren Gerichtsstreit um eingefrorene Embryos

Nick Loeb, der Ex-Verlobte von Sofia Vergara, will zwei künstlich befruchtete, eingefrorene Embryos von einer Leihmutter austragen lassen. Wie ein Gericht entschied, braucht es dafür die ausdrückliche Einwilligung Vergaras.

In dem langjährigen Rechtsstreit zwischen der Schauspielerin Sofia Vergara (48) und ihrem Ex-Verlobten Nick Loeb (45) um eingefrorene Embryos hat der Hollywoodstar einen weiteren Sieg errungen. Nach US-Medienberichten am Mittwoch wies ein Gericht in Los Angeles per Verfügung an, dass Loeb Vergaras «ausdrückliche schriftliche Einwilligung» brauche, um die Embryos von einer Leihmutter austragen zu lassen.