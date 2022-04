Tierschutzorganisationen : Soforthilfe für Ukraine-Flüchtende mit Haustieren eingerichtet

Tausende Flüchtende aus der Ukraine sind bereits in der Schweiz angekommen. Davon bringen rund fünf Prozent ihre Haustiere mit. Diesen Personen soll nun geholfen werden.

Dieser Yorkshire Terrier kam in Basel an.

In der Schweiz kommen täglich zahlreiche Flüchtende aus der Ukraine an. Vielen davon bringen ihre geliebten Haustiere mit. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten geht davon aus, dass rund fünf Prozent ihre Haustiere auf der Flucht mitnehmen.

Oft fehlt es bei der Ankunft an Futter und Tierzubehör. Zudem benötigen einige Tiere medizinische Versorgung. Dagegen wollen nun verschiedene Tierschutzorganisation vorgehen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Bereits erster Erfolg

Die Koalition organisierte daraufhin kurzfristig eine Katzenfalle aus einem nahegelegen Tierheim, stellte sie auf und unterstützte die Suche auch in den sozialen Medien. Am nächsten Tag schon tappte Bantic glücklicherweise in die Falle und konnte an die überglückliche Familie zurückgegeben werden.