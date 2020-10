Am Montagabend (26.10.2020) ist kurz vor dem Bahnhof Sils im Domleschg eine Zugskomposition der Rhätischen Bahn RhB in mehrere Steinblöcke gefahren.

«Etwa einen Kilometer oberhalb der Gleise ist ein Baum umgeknickt, der den Felssturz wohl ausgelöst hat», sagt Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden. Die Steinblöcke donnerten in der Folge durch den Wald das steil abfallende Gelände herunter auf die Gleise. «Wann genau es zum Felssturz kam, ist Gegenstand der Ermittlungen», so Rüegg.

Kurz nach 19.30 Uhr am Montagabend fuhr ein Zug der Rhätischen Bahn von Tiefencastel kommend in Richtung Bahnhof Thusis. Die Komposition bestand aus einem Steuerwagen (in dem die Lokführerin sass), sechs Personenwagen und zuhinterst einer Antriebslok. Insgesamt waren 27 Passagiere im Zug. Kurz vor dem Bahnhof Sils im Domleschg prallte die Komposition in die mehrere Hundert Kilo schweren Steinblöcke auf den Gleisen.