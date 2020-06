Software von Zuger (26) revolutioniert Brustkrebsfrüh-erkennung

So lernte die KI

Das System musste zunächst lernen, Mammografie-Aufnahmen zuverlässig zu beurteilen. Dafür trainieren Jonas Muff und seine Kollegen es mit einem einem riesigen Datensatz von mehr als zwei Millionen realen Bildern, Befunden und Gewebeproben. «Wie einem Baby mussten wir ihm erst mal alles beibringen», so Muff. Zunächst konfrontierte das Team das System mit Beispielen, von denen bekannt war, ob es sich dabei um Krebs handelte oder nicht. «Das teilten wir ihm dann jeweils mit. Dadurch lernte Vara, sicher zu unterscheiden.» Am Ende erfolgte eine Art Blindtest, in dem das so erlernte Wissen abgefragt wurde.