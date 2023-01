Fehler in «Welcome to Chippendales» :

Fehler in «Welcome to Chippendales» : Sogar Autonummern in Serien auf Disney+ sind falsch

1 / 7 Obwohl Luzern draufsteht, ist davon nichts drin. Diese Landschaft liegt laut Luca Bruno im österreichischen Bad Ischl. Hulu/Disney +

Luca Bruno, Film- und Serienredaktor von SRF Virus, sagt dazu: Bei Film- und Serienproduktionen wäre es schön, wenn vor dem Dreh etwas besser recherchiert würde. SRF Mali Lazell Diese Szene soll in der Luzerner Altstadt spielen. Man beachte die einzigartige Autonummer. Neben Zahlen sind auch noch Buchstaben zu lesen. Hulu/Disney +

Die Geburtsstunde der Chippendales hatte 1979 in Los Angeles geschlagen. Die Idee stammt von den Gründern Somen «Steve» Banerjee und Bruce Nahin, die einen schlecht laufenden Nachtclub besassen. Darum führten sie eine Strip-Show in ihrem Club ein, bei der sich Männer auszogen. Weil der Club mit Möbeln im Chippendale-Stil ausgestattet war, wurde kurzerhand auch die Strip-Truppe zu Chippendales. Wie wir alle wissen, funktionierte die Idee derart erfolgreich, dass das weibliche Zielpublikum in den Staaten und in Europa lauthals bei den Shows mitkreischte.

Seit Anfang Januar ist auf dem Streamingdienst Disney+ eine achtteilige Serie zu sehen mit dem Titel «Welcome to Chippendales». Die letzte Episode «Switzerland» spielt in Luzern. Die Bilder dieser Folge sprechen aber für die Einheimischen eine andere Sprache, denn von der Stadt Luzern ist weit und breit nichts zu sehen. Luca Bruno, Film- und Serienredaktor von SRF Virus, sagt: «Sobald die Schweiz in Filmen oder Serien vorkommt, geben sich die Macher wenig Mühe.» Bruno versteht zwar, dass die Schweiz als Drehort nicht so attraktiv ist, weil die Kosten zu hoch würden, aber: «Ich verstehe nicht, wie etwa das Bild mit der Brücke aus Bad Ischl in den Film gerutscht ist.»

Vermutlich waren Zeitgründe ausschlaggebend für Abwesenheit

Er findet die Fehler zwar eher lustig und versteht den Zeitdruck der Mitarbeitenden. Trotzdem kritisiert Bruno: «Eine bessere Recherche wäre wünschenswert. Da hätte man auch sehen können, dass die Luzerner Autonummern in der Episode nicht mit jenen in Luzern übereinstimmen. Ausserdem haben die Macher Datenbanken von Stockbildern zur Verfügung.»

Bei der Film Commission Lucerne & Central Switzerland hatte man keine Kenntnisse von den Dreharbeiten zu dieser Produktion. Dazu Präsident Niklaus Zeier: «Wir wurden nicht kontaktiert. Natürlich begrüssen wir es, wenn Produktionen an den Originalschauplätzen gedreht werden. Darum unterstützen wir Produktionen mit der entsprechenden Qualität sehr gern.» Zeier geht davon aus, dass Zeitgründe dazu geführt hatten, dass die Macher der Serie «Welcome to Chippendales» nicht auch noch nach Luzern gekommen waren.

Immer wieder kommt es vor, dass in Filmproduktionen Drehorte nicht mit den tatsächlichen Orten übereinstimmen. So hatte es in der Netflix-Serie «Contigo Capitán», die vergangenes Jahr ausgestrahlt wurde, ebenfalls diverse Fehler. So war der in der Serie gezeigte Lac Leman in Wahrheit der Vierwaldstättersee und Szenen, die in Lausanne spielen, wurden in Luzern gedreht.