Flug trotz Einreisebeschränkung

«Sogar Billig-Airlines sind seriöser»

Eine Leserin konnte bei Air Prishtina einen Flug nach Kosovo buchen, obwohl dort aufgrund der geltenden Einreisebeschränkungen kein Flughafen angeflogen werden kann. Im Kundendienst wird sie hingehalten.

von Oliver Braams

Darum gehts Eine 20 Minuten-Leserin buchte einen Flug nach Pristina. Am Folgetag musste sie feststellen, dass gar keine Flüge dorthin gehen.

Der Kundenservice zeigt sich träge.

Ein Experte für Fluggastrechte hat Verständnis für die Praxis der Airline.

Unterdessen hat Air Prishtina alle Verbindungen in den Kosovo bis zum 27. Juni 2020 storniert.

Kurzfristig hat eine 20-Minuten-Leserin bei Air Prishtina einen Flug nach Pristina gebucht, weil sie nach dem Lockdown mal wieder ihre dort lebende Tochter besuchen wollte. «Am nächsten Tag sah ich dann, dass alle Flüge nach Pristina annulliert sind», sagt die 48-Jährige zu 20 Minuten. «Der Airline war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, dass die Sperrfrist für Flüge nach Pristina verlängert wurde.»

Die Baslerin meldete sich beim Kundendienst, dort fühlt sie sich jedoch verschaukelt: «Als Erstes stellte mich das Callcenter auf stumm.» Als sich die Mitarbeiterin wieder meldete, bot diese ihr an, den Flug am nächsten Tag zu nehmen. Nicht nur wäre dieser Flug aufgrund der Corona-Situation auch storniert worden: «Für die Änderung wären sogar Unkosten fällig geworden und der Flug am nächsten Tag wäre erst noch teurer gewesen», sagt die Pharma-Mitarbeiterin. «Sogar Billig-Airlines sind seriöser.»

20 Minuten hat die Hotline ebenfalls angerufen. Der Mitarbeiter der Fluggesellschaft mit Sitz in Zürich sprach jedoch kein Deutsch und gab lediglich zu verstehen, man solle eine Mail schreiben. Eine schriftliche Anfrage bei Air Prishtina blieb unbeantwortet. Eine e-Mail an die Pressestelle von Chair Airlines, die den Flug durchgeführt hätte, wurde ebenfalls nicht beantwortet.

Airlines hoffen auf Grenzöffnungen

Die Situation bezüglich Reisen in den Kosovo hat mehrfach geändert. Ein gewisses Verständnis für das Angebot an Flügen, die dann nicht durchgeführt werden, hat der Experte für Fluggastrechte Philippe Strässle von Airhelp: «Die Reisebestimmungen ändern derzeit sehr schnell.» Eine Fluggesellschaft brauche eine gewisse Vorlaufzeit, um Flüge zu organisieren: «Deshalb werden derzeit auch Flüge angeboten, in der Hoffnung, dass die Einreise dann möglich sein wird.»

Gemäss Strässle dürfen die Fluggesellschaften solche Angebote aufschalten. «Auch die Passagiere müssen sich über die Reisebestimmungen am Zielort erkunden», sagt er. Die Airlines würden auf ihren Seiten auch darauf verweisen. «Wenn ein Flug aber nicht stattfindet, erhalten Geschädigte in jedem Fall den Ticketpreis erstattet.»

«Schnell sein lohnt sich»

Die Leserin aus Basel habe die Airline auch auf einem Facebook mit dem Problem konfrontiert. In den sozialen Netzwerken hat die Airline für ein Sonderangebot geworben. Mit dem Slogan: «Schnell sein lohnt sich.» Auch andere Facebook-User beschweren sich, dass die angebotenen Flüge gar nicht stattfinden. Erst am Sonntag sah sich die Social Media-Abteilung von Air Prishtina dazu veranlasst, ihren Kunden mitzuteilen, dass Flüge in den Kosovo bis zum 27. Juni 2020 storniert sind.