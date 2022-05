Fussball-Podcast «Anderi Liga» : «Vollpfosten können Stadion-Projekt aufhalten» – FCZ-Canepa spricht Klartext

Die achte Folge von «Anderi Liga», dem Fussballpodcast von 20 Minuten, gehört nochmals dem Meister aus Zürich. FCZ-Präsident Ancillo Canepa spricht Klartext über Trainer André Breitenreiter, Geisteskranke und mögliche Playoffs.

Darum gehts In der achten Folge von «Anderi Liga», dem Fussballpodcast von 20 Minuten, ist Ancillo Canepa zu Gast.

Der FCZ-Präsident spricht über die Zukunft von Meistertrainer André Breitenreiter, weitere mögliche Abgänge und die Europacup-Pläne.

Beim Thema Playoffs und Einsprachen gegen das geplante Zürcher Fussballstadion nimmt der 69-Jährige kein Blatt vor den Mund.

«Gopffriedli, jetzt sind wir tatsächlich Meister geworden», dachte Ancillo Canepa in jenen Moment kurz nach Schlusspfiff, als die Zürcher am 1. Mai in Basel den Titel eintüteten. Im Podcast «Anderi Liga» blickt der FCZ-Präsident gemeinsam mit 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Journalist Fabian Ruch auf die Zürcher Meistersaison zurück.

«Ich bin immer noch überwältigt vom Feedback der Fans. Ich war letzte Woche noch wegen einer Erkältung beim Arzt, sogar der hat mir gratuliert», erzählt Canepa. Dass es tatsächlich etwas mit dem ersten Meistertitel seit 2009 werden könnte, habe er aber bereits zwei Wochen zuvor gewusst. «Nach dem 2:1-Heimsieg gegen YB wusste ich: Das wird reichen».

Canepa ist selbst überrascht

Ob der FCZ nicht einfach von der schwachen Konkurrenz profitiert habe, will Ruch von Canepa wissen. «Wir haben YB dreimal und den FCB zweimal geschlagen. Mit fünf Siegen gegen Hauptkonkurrenten bist du verdient Meister», findet der FCZ-Boss. Trotzdem kommt der Titel auch für Canepa etwas überraschend. «Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, wäre ich sicher kritisch gewesen», sagt der 69-Jährige.

«Der Titel ist das Ergebnis harter Arbeit. Darum freut er mich ganz besonders», erklärt Canepa. Zum einen sei dieser auf die richtigen Personalentscheide von Sportchef Marinko Jurendic im vergangenen Sommer zurückzuführen, zum anderen sei dem Club mit Trainer André Breitenreiter ein Glücksgriff gelungen.

«Legitim, dass er in die Bundesliga möchte»

Doch bleibt der umworbene Meistertrainer auch in der kommenden Saison an Bord? In der Bundesliga habe es aktuell viele freie Jobs und die deutschen Medien berichten täglich von Gesprächen mit Breitenreiter, sagt Wedermann. «Es ist normal, dass es Spekulationen gibt, und es ist legitim, dass André irgendwann den Schritt zurück in die Bundesliga machen möchte», sagt Canepa. «Aber ich gehe davon aus, dass er bleibt. Ich habe keine Kenntnis von Gesprächen zwischen anderen Clubs und André.»

Dagegen scheinen die Abgänge von Mittelfeldspieler Ousmane Doumbia (zu Lugano) und Topscorer Assan Ceesay (wohl ins Ausland) bereits beschlossene Sache. «Wir haben beiden schon vor einigen Wochen Offerten vorgelegt. Der Ball liegt nun bei ihnen», erklärt der FCZ-Präsident. «Wenn sie woanders unterschreiben, sind wir darauf vorbereitet.»

Europäische Spiele im Exil

Ohnehin sei es das Ziel, das Kader für die kommende Saison noch zu verstärken. «Wir werden jeden Abgang mehr als ersetzen», verspricht Canepa. Primär den Fokus auf den Europacup setzen, will er allerdings nicht. «Es wäre aber schon wichtig, dass wir die Gruppenphase einer der drei europäischen Wettbewerbe erreichen.»

Bereits sicher ist, dass der FCZ im Europacup nicht sämtliche Heimspiele im Letzigrund wird austragen können. Terminkollisionen mit Konzerten und anderen Stadion-Events sind dafür verantwortlich. «Noch ist unklar, ob wir einfach vereinzelte Spiele in einem anderen Stadion austragen oder alle dort spielen müssen», verrät Canepa. Es sei aktuell sogar möglich, dass die gesamte Europa-Kampagne im Herbst nicht im Letzigrund ausgetragen werden könnte.

«Diese Leute sind geisteskrank!»

Stünde das neue Zürcher Fussballstadion bereits, hätte der FCZ diese Sorge nicht. Bei der Stadion-Thematik findet Canepa dann auch entsprechend deutliche Worte: «Viermal haben wir bereits darüber abgestimmt. Die Leute, die da Einspruch erheben, sind einfach geisteskrank!», schimpft er. «In der Schweiz ist es halt leider möglich, dass irgendwelche Vollpfosten einfach so ein solches Projekt aufhalten können.»

Ähnlich emotional wird der FCZ-Präsident im Podcast «Anderi Liga» bei der bevorstehenden Abstimmung über eine Liga-Reform inklusive Aufstockung und Playoffs am Ende der Saison. «Playoffs haben im Fussball einfach nichts verloren, es wäre nicht fair, und die Stimmung bei den Fans im Land ist ganz klar dagegen», erklärt Canepa.

Er habe daher in der laufenden Woche auch noch ein E-Mail an andere Super-League-Verantwortliche geschickt. «Wenn es dann 32 Runden lang um wenig geht in der Tabelle, ist das einfach ein Witz.» Er setze bei der Abstimmung am Freitag auf den gesunden Menschenverstand bei den anderen Exponenten der Liga: «Ich hoffe, dass der eine oder andere noch realisieren wird, dass man hier einen Seich einführen würde.»