Moskau: Putin hält Rede – mehrere Spitzenbeamte schlafen ein

Am 21. Februar 2023 hielt Russlands Präsident Wladimir Putin seine Rede zur Lage der Nation. Mehrere Beamte halten es nicht aus und nicken einfach ein.

Wladimir Putin nutzt seine Rede zur Lage der Nation dazu, dem Westen die Schuld am Krieg in der Ukraine zu geben.

Die Aufnahmen seiner mit Spannung erwarteten Rede zur Lage der Nation werden Wladimir Putin gar nicht gefallen: Während der Kreml-Chef mit einem Feuerwerk an Vorwürfen gegen den Westen schiesst , dösen Menschen im Publikum weg – darunter auch Aussenminister Sergei Lawrow oder der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats und frühere Präsident Dmitri Medwedew.

User und Userinnen kommentieren die Szenen belustigt. So schreibt einer: «Während Putins Rede wurde schätzungsweise 53 Mal geklatscht, wahrscheinlich um die schlafenden Schönheiten zu wecken.» Eine Nutzerin vermutet, dass der Staatschef während seiner Ansprache «ein neuartiges Schlafgas testete».

Nein, das tue ich mir nicht an.

Sicher, es geht um wichtige Themen. Nein, das tue ich mir nicht an. Ich wusste gar nicht, dass er eine Rede halten würde.

«Rechtfertigung für einen nicht zu rechtfertigenden Krieg»

Dass viele Gäste im Publikum einnicken, dürfte nicht überraschen - schliesslich enthielt Putins Rede nicht viel Neues. Wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» schreibt, sei es «eine Rechtfertigung für einen nicht zu rechtfertigenden Angriffskrieg» gewesen, heisst es in einer Kommentarspalte. «Es ist eine Lüge, wenn Putin sagt, der Westen habe den Krieg begonnen. Und es trifft auch nicht zu, dass der Westen einen lokalen Konflikt zu einem globalen machen wolle. Wenn ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ein Nachbarland zum Zweck der Landnahme überfällt, ist das keine lokale Angelegenheit, sondern ein brutaler Verstoss gegen die UN-Charta, der keine Nation gleichgültig sein kann.»

Wladimir Putin hatte am Dienstagmorgen in seiner Ansprache gesagt, Russland suspendiere seine Beteiligung am New-Start-Vertrag mit den USA. Die russischen Behörden rief er zudem auf, sich für Atomwaffentests bereit zu halten, falls Washington solche Tests zuerst ausführen sollte. Mittlerweile hat das russische Aussenministerium bekanntgegeben, den «New Deal» noch bis zum Ablauf des Vertrages weiterzuführen – danach soll er nicht erneuert werden.