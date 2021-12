Endlich keine Reklamationen – «Sogar Guetzli gibt es!» – Busbetriebe setzen auf Weihnachtsdekos

Seis in Olten oder in Zürich-Oerlikon: Immer mehr Verkehrsbusse in der Schweiz werden zur Weihnachtszeit festlich dekoriert. Die Passagiere und Passagierinnen freuts offenbar. «Eine coole Aktion, schön gemacht. Sogar Guetzli gibts!», erklärt ein News-Scout, der 20 Minuten am Freitagmorgen Bilder der Linie 505 auf der Strecke Oensigen-Olten schickt.