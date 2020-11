Im Auktionshaus Rapp in Wil SG wurde am Mittwoch die sogenannte Münzsammlung Muotathal versteigert. Und die Sammlung brachte wesentlich mehr ein, als erwartet worden war: Sie ging für 20 000 Franken weg. Wie das Auktionshaus mitteilte, war dieser Erlös doppelt so hoch, wie erwartet. Dies bei einem Startpreis von 1500 Franken. Der Preis schoss vielleicht darum so in die Höhe, weil sogar im Nahen Osten mitgeboten wurde, wie es in einer Mitteilung heisst. Den Zuschlag erhielt jedoch eine Person aus der Schweiz.