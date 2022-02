Primaten-Rechte  – «Sogar in Australien wurde über unsere Initiative berichtet»

«Wir sind enttäuscht», sagt Tamina Graber, Kampagnenleiterin der Primaten-Initiative zu 20 Minuten. Das Komitee habe sich einen höheren Ja-Anteil erhofft. «Wir hatten es in den vergangenen Jahren nicht nur leicht.» Stolz sei sie trotzdem, so die Kampagnenleiterin. Der Weg, die Primaten-Rechte vors Volk zu bringen, führte über zwei Gerichte, führt Graber aus. «Selbst in Australien wurde über unsere Initiative berichtet», so Graber glücklich. «Viele Leute haben sich zum ersten Mal Gedanken über den Unterschied zwischen Tierrecht und Tierschutz gemacht», so Graber.