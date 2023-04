Asahi-Illusion: Sogar Ratten sind von dieser optischen Täuschung verblüfft

Es hat sich jedoch herausgestellt, dass Ratten auf die gleiche Weise reagieren, was bedeutet, dass Wissenschaftler diese Reaktion möglicherweise studieren können.

Wissenschaftler haben optische Täuschungen an Ratten getestet.

Als Asahi-Illusion bezeichnet man eine helle optische Täuschung, die unseren Augen und unserem Geist vorgaukelt, dass es tatsächlich viel heller ist, als es scheint. Neue Studien zeigen, dass sogar Ratten auf diese Täuschung hereinfallen, wie Forschende der Universität Helsinki und des Max-Planck-Instituts im deutschen Tübingen herausfanden. Dafür untersuchten sie die Gehirne und Pupillen der Tiere. Durch einen noch nicht vollständig verstandenen Mechanismus bewirkt die optische Täuschung, dass sich unsere Pupillen als Reaktion auf das wahrgenommene Licht verengen. Wissenschaftler dachten bisher, dass diese Reaktion nur beim Menschen auftritt. Es hat sich herausgestellt, dass Ratten auf die gleiche Weise reagieren, was bedeutet, dass Wissenschaftler diese Reaktion möglicherweise studieren können.

Neue Erkenntnisse für die Wissenschaft

Die Forschenden testeten die optische Täuschung an Ratten, um mehr über die Evolution des Auges bei Säugetieren zu erfahren, und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Pupillengrösse früher entwickelt hat, als Wissenschaftler dachten. Dies gibt den Wissenschaftlern die Möglichkeit, dieses Beispiel einer Verbindung zwischen Körper und Geist zu untersuchen. Bislang ist das Netzwerk des zentralen Nervensystems, das die Reaktion der Pupille auf solche Täuschungen steuert, unbekannt.

Was löst diese Illusion bei dir aus?

Pupillen weiten sich

Die optische Täuschung gibt es auch in einer entgegengesetzten Form. Beim Anblick der Sonnenillusion verengen sich deine Pupillen.



Auf dem folgenden Bild siehst du also ein schwarzes Loch, umgeben von schwarzen Punkten. Nun fühlt es sich an, als würde sich die Schwärze ausdehnen. Deine Pupillen weiten sich.