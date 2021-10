Emilia Clarke zeigt ihre Beauty-Routine und Make-up-Tipps

Wer schon mal ein Video-Interview mit Emilia Clarke gesehen hat, weiss, dass man danach noch eines (und noch eines und noch eines) sehen möchte. Die charmante Schauspielerin zieht einen mit ihrem britischen Akzent, dem lauten Lachen und ihrem umwerfenden Aussehen genauso in ihren Bann wie als Drachen-Mum und Krieger-Königin in der Kult-Serie «Game of Thrones». Wir können jetzt bestätigen, dass es sich nicht anders verhält, wenn man selbst das Interview führt.